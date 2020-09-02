Названы повышающие потенцию продукты

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, восполняющие дефицит тестостерона в мужском организме. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, повысить потенцию помогут продукты, богатые хорошо усвояемым белком: куриная грудка, нежирные творог и говядина, а также яичный белок. Кроме того, телятина, помимо белка, содержит витамин В12, укрепляющий мужское здоровье.

Чтобы повысить количество тестостерона, диетолог советует есть морепродукты, например, крабов и устриц. Цинк, содержащийся в этих продуктах, усиливает чувственность и желания. Эксперт уточняет, что получить цинк можно и при употреблении тыквенных семечек.

На потенцию, так же как и на либидо, положительно влияют жирные кислоты омега-3. Помимо большого количества белка, фосфора и цинка, они содержат холестерол. Именно он используется организмом при образовании половых гормонов Елена Соломатина Врач-диетолог

Молодым мужчинам и подросткам рекомендуется добавлять в рацион жирные продукты, а людям после 35 лет полезно есть растительный белок, например, фасоль и горох. Соломатина призвала мужчин избегать чрезмерного потребления сои или пива, которое имеет высокий гликемический индекс. Эти продукты, по словам врача, способствуют ожирению и понижают уровень тестостерона.

По словам диетолога, к понижению тестостерона могут также привести молочные продукты, сладости, выпечка, газировки и лимонады. Соломатина подчеркивает, что для потенции и общего здоровья мужчинам следует следить за питанием, избегать стресса и заниматься спортом.

Ранее психолог и сексолог Сергей Ланг назвал продукты, которые помогают повысить либидо и потенцию. Врач отметил, что афродизиаками могут выступать обычные продукты, например, руккола, морепродукты и кофе.