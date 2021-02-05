Кофе оказался защитой против опасных болезней печени

Исследователи назвали употребление кофе одним из способов предотвратить жировую болезнь печени, которая выражается избыточным отложением жира в гепатоцитах, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак. Об этом сообщает издание Express.

Ученые проанализировали ряд научных работ, в которых изучались полезные эффекты, оказываемые кофе на человеческий организм. Согласно одному из исследований, действие напитка обусловлено влиянием на ферменты печени, что снижает накопление жира, а также избавлением от токсичных веществ, способных вызвать появление и развитие злокачественных тканей. Кофе также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.

О полезных эффектах кофе также сообщалось в исследованиях, где изучались различные группы населения, включая людей, которые чрезмерно употребляют алкоголь, страдают ожирением, курят или имеют хронический вирусный гепатит. Оказалось, что напиток также обладает защитным действием против фиброза печени, когда функциональные ткани органа начинают заменяться соединительной тканью, что ведет к циррозу.