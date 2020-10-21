Выявлена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом

Ученые Университета Кюсю в Японии обнаружили пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом. О результатах исследования сообщает Scitechdaily со ссылкой на BMJ Open Diabetes Research & Care.

Выяснилось, что ежедневное обильное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63 процента. По данным экспертов, зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.

В исследовании приняли участие 4 923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет. У всех участников диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад. В результате ученые выяснили, что ежедневное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63 процента.

Эксперты пояснили, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в том числе фенолы, теанин и кофеин. Кроме того, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы. «Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект», — говорится в статье.

Ранее ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии раскрыли, что лишний вес является самым главным фактором развития диабета, а похудение может предотвратить болезнь или даже обратить ее развитие вспять. Специалисты проанализировали данные 445 765 человек, принявших участие в исследовании UK Biobank, посвященном генетической предрасположенности и воздействию окружающей среды на развитие болезней. По словам авторов работы, результаты указывают, что большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого необходимо регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови.