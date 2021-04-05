Российский психолог рассказала о пользе страданий

Любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. О том, как такие чувства превратить в пользу, в эфире радио Sputnik рассказала российский психолог Светлана Колосова.

Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт. «Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют», — отметила психолог.

По ее словам, в негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Если человек постоянно просит о жалости к себе, значит, он слаб, и эта слабая позиция становится источником уже не силы, а разрушения.

Колосова добавила, что жизнь — это «когда ты из лимона делаешь лимонад», то есть, в ней важно преобразовывать пережитый негативный опыт и с его помощью становиться счастливее.

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