15:50, 22 мая 2026

Медведев назвал условие гарантий безопасности в Евразии

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал условие гарантий безопасности в Евразии, заявив, что они должны отражать баланс интересов на континенте. Его слова приводит РИА Новости.

«Система гарантий коллективной безопасности в Евразии, которая была бы устойчива к давлению извне, должна стать объективным отражением честного баланса интересов, содействовать восстановлению и укреплению центральной координирующей роли ООН», — обозначил российский политик.

По мнению Медведева, на фоне геополитической турбулентности некогда актуальные механизмы обеспечения международной и региональной безопасности «подвергаются эрозии».

Зампред Совбеза обозначил, что при новой системе гарантий безопасности глобальную повестку дня в равной степени формировали бы несколько центров силы. Ключевой частью новой системы он назвал суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, самостоятельное солидарное решение странами, вовлеченными в формирование новой архитектуры, региональных проблем и противоречий без привлечения внешних игроков, а также вопросы экономики, социального благополучия и интеграции.

Ранее Медведев заявил, что страны Европы сейчас пытаются навязать концепцию «мира посредством силы». В этой связи он выразил мнение, что Россия может ответить на такую позицию только обеспечением безопасности государства «через животный страх Европы».

