10:00, 6 мая 2026

Медведев заявил об ответе через животный страх Европы на концепцию мира посредством силы

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что только формирование у Европы животного страха может предотвратить бойню. Об этом он написал в статье для RT.

По словам российского политика, страны Европы сейчас пытаются навязать концепцию «мира посредством силы». Медведев выразил мнение, что Россия может ответить на это только обеспечением безопасности государства «через животный страх Европы».

«Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0"», — обозначил Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что реальную денацификацию Германия так и не прошла, поскольку вместо этого западные государства выбрали путь «оправдания нацистских военных преступников». Зампред Совбеза убежден, что весь процесс нес характер фарса.

