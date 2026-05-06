08:24, 6 мая 2026Россия

Медведев порассуждал о денацификации ФРГ

Майя Назарова

Фото: Global Look Pres

Реальную денацификацию ФРГ так и не прошла, об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его рассуждение публикует RT.

По мнению бывшего президента России, вместо денацификации западные государства выбрали путь «оправдания нацистских военных преступников». Зампред Совбеза убежден, что весь процесс нес характер фарса.

«Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом "маленьких — вешать, больших — оправдывать"», — отметил Медведев.

Денацификация Германии (1945–1951) является комплексом мер союзников по очищению немецкого общества, экономики, юстиции и образования от влияния нацистской идеологии после Второй мировой войны. Процесс денацификации в Западной и Восточной зонах оккупации имел отличия, но в целом был направлен на искоренение национал-социализма из государственной и общественной жизни Германии.

