Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:36, 22 мая 2026Ценности

Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластике

Американская актриса Энн Хэтэуэй опровергла слухи о пластике
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская актриса Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластических операциях. Интервью с ней публикует журнал Elle.

Отмечается, что ранее 43-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с визуально омолаживающим лайфхаком. Так, ее стилист по волосам заплел на висках артистки две тонкие косы и закрепил их на затылке, что создало эффект подтяжки лица.

Журналистка издания заявила, что данный ролик выглядит как опровержение домыслов о хирургическом вмешательстве. Хэтэуэй подтвердила ее предположение.

«Я бы предпочла вообще ничего не комментировать, оставаться загадкой и не привлекать к себе лишнего внимания. Но домыслы стали настолько громкими, что возникает потребность просто высказать свою правду. (...) Мне хотелось показать, что нет, я не принимала никаких радикальных медицинских решений. Это всего лишь две косы. И кстати, во всей этой истории есть еще кое-что: возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю подтяжку лица», — объяснила знаменитость.

В марте в сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Нашлось неожиданное объяснение покупке Трампом акций суши-ресторанов

    «Калашников» начнет серийное производство РПЛ-20

    Россиян обрадовали скорым падением цен на курортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok