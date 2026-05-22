Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластике

Американская актриса Энн Хэтэуэй опровергла слухи о пластике

Американская актриса Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластических операциях. Интервью с ней публикует журнал Elle.

Отмечается, что ранее 43-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с визуально омолаживающим лайфхаком. Так, ее стилист по волосам заплел на висках артистки две тонкие косы и закрепил их на затылке, что создало эффект подтяжки лица.

Журналистка издания заявила, что данный ролик выглядит как опровержение домыслов о хирургическом вмешательстве. Хэтэуэй подтвердила ее предположение.

«Я бы предпочла вообще ничего не комментировать, оставаться загадкой и не привлекать к себе лишнего внимания. Но домыслы стали настолько громкими, что возникает потребность просто высказать свою правду. (...) Мне хотелось показать, что нет, я не принимала никаких радикальных медицинских решений. Это всего лишь две косы. И кстати, во всей этой истории есть еще кое-что: возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю подтяжку лица», — объяснила знаменитость.

В марте в сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике.