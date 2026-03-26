18:46, 26 марта 2026

В сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике

Мария Винар

Фото: @harpersbazaarus!

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй снялась для глянцевого журнала Harper's Bazaar и подверглась обсуждениям в сети на фоне слухов о пластике. Фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в кожаном топе и куртке-косухе. Кроме того, она позировала с объемной прической, ярко-красной помадой на губах и серыми тенями на глазах.

Публикация звезды «Дьявола носит Prada» набрала 189 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. «Эта женщина с возрастом становится все лучше и лучше», «Она вампир. Люди, откройте свои глаза», «Мне кажется, или она выглядит безумно сексуально», «Невероятная красота», «Совершенство», — высказывались пользователи сети о моложавой внешности актрисы.

Ранее Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике. Телезвезда поделилась роликом с подготовки к церемонии вручения премии «Оскар». В нем она попросила парикмахера Орландо Пита показать зрителям секрет, из-за которого ее заподозрили в подтяжке лица

