Ценности
20:17, 17 марта 2026

Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике

Мария Винар

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя телезвезда поделилась роликом с подготовки к церемонии вручения премии «Оскар». В нем она попросила парикмахера Орландо Пита показать зрителям секрет, из-за которого ее заподозрили в подтяжке лица. «Итак, барабанная дробь, Орло, покажи им наш секрет», — сказала актриса.

Оказалось, что Пит взял несколько небольших прядей с левой и правой стороны головы знаменитости, заплел их в мини-косички и аккуратно уложил их в объемную прическу. «Теперь я выгляжу намного моложе», — отметила Хэтэуэй.

В феврале обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет после съемок.

