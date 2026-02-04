В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет после съемок. Пост появился на странице аккаунта Cosmic Marvel в соцсети X.

На размещенном коллаже сравнили образы артистов из ленты 2006 года и ее продолжения — «Дьявол носит Prada 2». Так, на кадрах предстали актеры Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Пост набрал 15,6 миллиона просмотров. Пользователи высказались о публикации в комментариях. «Культовые! Они все до сих пор выглядят потрясающе», «Такое ощущение, что они совсем не изменились», «Почему они совсем не постарели?», «Вот что значит стареть как хорошее вино», «Чудесно сохранились», «Этот фильм следовало бы назвать "Вампирский заговор"», — комментировали юзеры.

В августе появилось видео конфуза Энн Хэтэуэй на съемках «Дьявол носит Prada 2».