Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

Букмекеры не верят в победу «Манчестер Сити» в АПЛ после ухода Гвардиолы

Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Betonmobile.

Вероятность победы «Сити» в АПЛ в следующем сезоне оценивается коэффициентом 3.40 (26 процентов вероятности). Наибольшие шансы на титул у выигравшего чемпионство в нынешнем сезоне «Арсенала» — 2.60.

В нынешнем сезоне АПЛ чемпионство досрочно выиграл «Арсенал». Лондонцы взяли титул впервые с 2004 года. Это произошло благодаря тому, что «Манчестер Сити» не смог победить «Борнмут» (1:1).

Ранее 22 мая «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы. Тренер работал в английском клубе с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выигрывали чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов. Всего испанский специалист завоевал с командой 20 трофеев.

