Судмедэксперт оценил вероятность развития рака из-за сигарет и вейпов

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Утверждение о «меньшем вреде» вейпов по сравнению с сигаретами не отражают реальные риски для здоровья. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

По словам эксперта, не нужно доверять высказываниям, в которых один табачный продукт представляется менее вредным, чем другой. Он объяснил, что для подобных выводов нужно наблюдать огромное количество людей, но и в этом случае невозможно учесть все индивидуальные особенности организма.

Решетун объяснил, что вероятность развития рака зависит от многих факторов: наследственности, обмена веществ и реакции человека на химические вещества. Поэтому невозможно наверняка сказать, что рак чаще возникает из-за сигарет или вейпов. «Мы никогда не знаем на 100 процентов, каким образом отреагирует конкретный организм на конкретный табачный продукт», — подчеркнул судмедэксперт, отметив, что организму нет разницы, что человек курит.

Эксперт также добавил, что сигареты, вейпы и другие никотиносодержащие продукты в любом случае вредят здоровью. По его словам, никотин вызывает зависимость, а сами табачные изделия воздействуют сразу на несколько систем организма и могут повышать риск развития различных патологий, включая рак.

Ранее врач общей практики Амир Хан заявил, что отказ от курения — первое, что нужно сделать для здоровой старости. Также он посоветовал вести активный образ жизни и избегать стресса.

