Живущий за границей Варламов дал совет россиянам

Блогер Варламов, живущий за границей, призвал россиян сделать два загранпаспорта

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущий за границей, дал совет россиянам. Видео, в котором он озвучил рекомендации для соотечественников, доступно на YouTube.

Варламов посоветовал зрителям сделать два загранпаспорта. Он призвал тех, у кого уже есть документ, действующий до 2030 года, сдать его, и получить взамен два новых сроком на 10 лет (по действующему российскому законодательству россияне могут иметь не более двух загранпаспортов, при этом второй обязательно должен быть биометрический — прим. «Ленты.ру»).

Блогер подчеркнул, что второй загранпаспорт можно иметь на тот случай, если что-то случится с основным.

