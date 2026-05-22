Живущий за границей Варламов дал совет россиянам

16:22, 22 мая 2026

Блогер Варламов, живущий за границей, призвал россиян сделать два загранпаспорта
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущий за границей, дал совет россиянам. Видео, в котором он озвучил рекомендации для соотечественников, доступно на YouTube.

Варламов посоветовал зрителям сделать два загранпаспорта. Он призвал тех, у кого уже есть документ, действующий до 2030 года, сдать его, и получить взамен два новых сроком на 10 лет (по действующему российскому законодательству россияне могут иметь не более двух загранпаспортов, при этом второй обязательно должен быть биометрический — прим. «Ленты.ру»).

Блогер подчеркнул, что второй загранпаспорт можно иметь на тот случай, если что-то случится с основным.

Ранее Варламов рассказал о популярной схеме обмана в Лондоне. По его словам, мошенники указывают прохожим на упавшую купюру и в это время крадут их кредитные карты.

