Варламов раскрыл популярную схему обмана в европейской столице

Варламов: Мошенники заявляют людям об оброненных купюрах у банкоматов в Лондоне

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Лондон и раскрыл популярную в этой европейской столице схему обмана. О мошенниках он предупредил в видео на YouTube.

«Если возле банкомата незнакомец укажет вам на оброненную купюру, скорее всего, это румынский мошенник, а его сообщник сейчас украдет вашу кредитку», — заявил блогер. Он добавил, что злоумышленники тут же вернут жертве карту, однако перед этим успеют сохранить себе ее данные для кражи средств.

В ролике Варламов также поговорил с Джулианом Кингом — директором некоммерческой организации Street Safe London, которая помогает жертвам уличных преступников. Кинг рассказал блогеру, что в городе не хватает полицейских, чтобы бороться со злоумышленниками, промышляющими на улицах. Он также отметил, что воры и мошенники в Лондоне становятся изобретательнее и подкованнее в техническом плане.

