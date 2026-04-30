Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:51, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Варламов раскрыл популярную схему обмана в европейской столице

Маргарита Щигарева
Фото: Steve Taylor / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Лондон и раскрыл популярную в этой европейской столице схему обмана. О мошенниках он предупредил в видео на YouTube.

«Если возле банкомата незнакомец укажет вам на оброненную купюру, скорее всего, это румынский мошенник, а его сообщник сейчас украдет вашу кредитку», — заявил блогер. Он добавил, что злоумышленники тут же вернут жертве карту, однако перед этим успеют сохранить себе ее данные для кражи средств.

В ролике Варламов также поговорил с Джулианом Кингом — директором некоммерческой организации Street Safe London, которая помогает жертвам уличных преступников. Кинг рассказал блогеру, что в городе не хватает полицейских, чтобы бороться со злоумышленниками, промышляющими на улицах. Он также отметил, что воры и мошенники в Лондоне становятся изобретательнее и подкованнее в техническом плане.

Ранее Варламов признался, что разочаровался в европейской политике. Кроме того, блогер рассказал, что после эмиграции стал более циничным и прагматичным и начал меньше верить в справедливость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok