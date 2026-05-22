16:22, 22 мая 2026Путешествия

Отдых в Азии резко подешевел для россиян

Отдых в Китае и Таиланде сильно подешевел для россиян из-за курса рубля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tawatchai07 / Magnific

Отдых в Азии резко подешевел для россиян из-за окрепшего курса рубля — особенно сильно снизились цены на туры в Китай и Таиланд. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в официальном Telegram-канале.

Так, на неделе с 18 по 24 мая зарубежные туры подешевели в среднем на девять процентов. Однако сильнее всего снизились цены на азиатские направления — стоимость отдыха в Таиланде упала на 17,8 процента, в Китае — на 16 процентов, во Вьетнаме — на 6,5 процента. Турция и Египет подешевели для россиян на 5,3 и 1,5-2 процента соответственно.

При этом в Турции цена поменялась только на недорогие варианты, в то время как в Азии стоимость сильно зависит от курса и сезонного снижения спроса. Туристам из России посоветовали не ждать, что цены упадут больше, учитывая, что продажи туров за последние пару дней выросли на 30-90 процентов.

Ранее россиянам назвали самые популярные страны для отдыха в июне. Такими направлениями стали Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд.

