16:24, 22 мая 2026Мир

Сын Байдена связал Израиль с кампанией против его отца

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: David Swanson / Reuters

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что к распространению обвинений о коррупции в отношении его отца могли быть причастны лица, связанные с Израилем. Об этом он рассказал в интервью журналистке Кандис Оуэнс.

«Посмотрите, кто такие [подполковник Армии обороны Израиля в отставке] Гал Люфт и [бывший информатор Федерального бюро расследований (ФБР) США] Александр Смирнов. Это два ключевых человека, чьи заявления стали единственными, на которые опирались в Конгрессе в вопросах, связанных с моим отцом и обвинениями в коррупции», — сказал он.

В прошлом году Калифорнийский суд приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания в деле о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов.

До этого Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия».

