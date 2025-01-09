Бывшего информатора ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

Экс-информатора ФБР Смирнова осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

В Калифорнии окружной суд приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает CNN.

Имеющий гражданство США и Израиля Смирнов утверждал, что в 2015 году руководители украинской компании Burisma якобы передали Байдену и его сыну по пять миллионов долларов. Позже выяснилось, что деловые отношения Смирнова с Burisma начались только в 2017 году, уже после того, как Байден покинул должность вице-президента США.

В рамках сделки о признании вины прокуроры согласились просить у судьи не более шести лет тюремного заключения. Смирнов также должен будет выплатить Налоговому управлению около 675 000 долларов в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, названному ключевым спонсором террористической деятельности Украины, связана с семьей президента США Джо Байдена. В Burisma работал Хантер Байден, сын американского президента.