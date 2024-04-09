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16:55, 9 апреля 2024Силовые структуры

Названную в России спонсором терроризма украинскую Burisma связали с Байденом

РИА Новости: украинская Burisma связана с семьей Байдена
СюжетРоссия и НАТО:
Начало событий в новости Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская компания Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, связана с семьей президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов Госдумы в Следственный комитет (СК) России.

Парламентарии утверждают, что Злочевский, названный ключевым спонсором террористической деятельности Украины, является бизнес-партнером сына американского лидера Хантера Байдена.

После публикации New York Post в 2020 году о том, что президент США продвигал коммерческие интересы сына на Украине, разгорелся скандал в политическом истеблишменте. Итогом стало расследование республиканцев из Палаты представителей о связях семьи Байдена с украинской Burisma с целью импичмента действующего президента.

СК России совместно со спецслужбами и финансовой разведкой проверит движение нескольких миллионов долларов и отработает связи исполнителей терактов с иностранными спонсорами. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения депутатов Госдумы о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО на территории России, проверяются источники поступления денежных средств, причастность конкретных сотрудников западных органов власти, общественных и коммерческих организаций.

Финансовые потоки на протяжении нескольких лет проходили, в частности, через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», находящуюся на территории Украины. Поступающие средства направлялись на совершение терактов в России и за ее пределами использовались для нанесения экономического ущерба, отметили в СК.

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      Любовь Ширижик
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