Следователи раскрыли способ финансирования терактов на территории России

Теракты в РФ финансировались средствами, поступавшими через «Бурисма Холдингс»

Деньги, поступавшие через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», использовались для осуществления терактов на территории России и за ее пределами на протяжении последних лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По версии следователей, цель таких терактов — нанесение экономического ущерба РФ, а также устранение ее политических и общественных деятелей.

