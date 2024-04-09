Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами
Следственный комитет (СК) России совместно со спецслужбами и финансовой разведкой проверит движение нескольких миллионов долларов и отработает связи исполнителей терактов с иностранными спонсорами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения депутатов Госдумы о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО на территории России, проверяются источники поступления денежных средств, причастность конкретных сотрудников западных органов власти, общественных и коммерческих организаций.
Финансовые потоки на протяжении нескольких лет проходили, в частности, через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», находящуюся на территории Украины. Поступающие средства направлялись на совершение терактов в России и за ее пределами использовались для нанесения экономического ущерба.