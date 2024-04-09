СК возбудил дело о финансировании терроризма против должностных лиц США

СК завел дело о финансировании терроризма против должностных лиц стран Запада

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

По версии следствия, деньги поступали через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины. Эти средства использовали для осуществления террористических актов в России.