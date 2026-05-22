16:21, 22 мая 2026Мир

Слова премьер-министра Венгрии о российском газе вызвали возмущение на Западе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о российских энергоносителях демонстрирует лицемерие Европейского союза (ЕС). Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на своей странице в социальной сети X.

«Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля", обвиняли в "разрушении единства Запада" и "пророссийской риторике". Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе"», — написал он.

Венгерский политик отметил, что Евросоюз начал осознавать, что бизнес функционирует благодаря энергии, а не моральному духу, а расходы на сырье увеличиваются вопреки словам лидеров государств.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Евросоюз возобновит закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что не может предсказать всего, но у него есть такое ощущение.

