Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

Ученые из Университета Кентукки обнаружили, что экспериментальный препарат MW150 может снижать воспаление мозга при отказе от алкоголя. Изначально это средство разрабатывали для борьбы с последствиями деменции и болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol.

Исследователи изучали состояние мозга во время алкогольной абстиненции — периода после резкого прекращения употребления спиртного. В это время у человека могут возникать тревожность, бессонница, раздражительность, дрожь и другие тяжелые симптомы. Кроме того, отказ от алкоголя нередко сопровождается воспалением нервной ткани, которое повышает риск повреждения мозга и повторного срыва.

Эксперименты показали, что MW150 заметно снижал уровень воспалительных процессов во время абстиненции. Препарат воздействует на сигнальный путь p38α MAPK, связанный с развитием нейровоспаления и повреждением нервных клеток.

Авторы работы отмечают, что MW150 и похожий препарат Neflamapimod уже проходят клинические испытания для лечения нейродегенеративных заболеваний. По мнению ученых, это может ускорить разработку новых методов помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью.

