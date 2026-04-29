10:51, 29 апреля 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза пива для здоровья

FBCB: Пиво является источником витамина B6
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom

Пиво может быть источником витамина B6 — важного вещества, участвующего в работе нервной системы и обмене веществ. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Food and Beverage Chemistry/Biochemistry (FBCB).

Исследователи проанализировали 65 образцов пива разных типов — от лагеров до безалкогольных вариантов — и выяснили, что содержание витамина B6 в них может быть довольно высоким. В среднем его уровень варьировался от примерно 95 до 1000 микрограммов на литр. Больше всего витамина оказалось в крепких сортах, таких как бок-бир, а меньше — в рисовом и пшеничном пиве.

Неожиданным оказалось то, что безалкогольное пиво практически не уступает обычному по содержанию витамина. Это означает, что удаление алкоголя не разрушает полезные вещества. По словам ученых, ключевую роль играет не технология производства, а исходное сырье — прежде всего тип зерна и количество солода.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на наличие полезных соединений, алкогольное пиво не следует рассматривать как способ получения витаминов из-за известных рисков для здоровья. Однако безалкогольные варианты могут внести вклад в рацион, особенно на фоне растущего интереса к более здоровым альтернативам.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя негативно влияет на мозг.

