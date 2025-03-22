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14:34, 22 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Пиво вредит и мужчинам, и женщинам. Почему его не стоит пить никому и чем его заменить?

Уролог Попова: Пиво снижает либидо у мужчин и ухудшает фертильность женщин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Многие люди считают пиво легким и безопасным для здоровья алкогольным напитком, однако на самом деле это не так. Врач-уролог сети клиник «Семейная» Марина Попова рассказала, как именно напиток влияет на здоровье мужчин и женщин и чем его можно заменить.

  • Регулярное употребление пива может спровоцировать развитие алкогольного жирового гепатоза, токсического гепатита и цирроза, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
  • Как и любой алкоголь, пиво ухудшает когнитивные функции, память и концентрацию.
  • Пиво, особенно крепких сортов, очень калорийное, поэтому злоупотребление им приводит к лишнему весу.
  • Злоупотребление хмельным напитком может подавлять выработку тестостерона и повышать уровень эстрогенов, из-за чего снижается либидо и изменяется телосложение (например, появляются пивной живот и грудь).
  • У женщин пиво может вызвать нарушение гормонального баланса, и, как следствие проблемы с фертильностью.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Всем желающим отказаться от пива Попова рекомендовала заменять его на безалкогольное пиво, квас, минеральную воду, смузи, свежевыжатые соки, травяные чаи или комбучу. Она подчеркнула, что исключение пива, как и любого другого алкоголя, из рациона способствует профилактике многих хронических заболеваний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты многолетнего исследования, согласно которым безопасного уровня потребления алкоголя не существует. По словам специалистов организации, риск для здоровья возникает с первой же каплей спиртного.

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