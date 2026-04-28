15:30, 28 апреля 2026Наука и техника

Обнаружен скрытый вред небольших порций алкоголя

Alcohol: Даже умеренное потребление алкоголя негативно влияет на мозг
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Даже умеренное потребление алкоголя может негативно влиять на мозг. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Alcohol.

В исследовании приняли участие 45 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 70 лет, не злоупотреблявших алкоголем. Ученые сопоставили их привычки потребления спиртного с данными МРТ и показателями кровотока в мозге. Оказалось, что даже при относительно низком уровне — до 60 напитков в месяц для мужчин и 30 для женщин — наблюдалось снижение кровоснабжения мозга и уменьшение толщины коры.

Наиболее выраженной оказалась связь именно с кровотоком: чем больше человек пил, тем хуже циркулировала кровь в мозге. Это важно, поскольку кровоснабжение обеспечивает доставку кислорода и питательных веществ и влияет на состояние нейронов. Со временем такие изменения могут накапливаться и приводить к повреждению тканей мозга.

Исследователи также обнаружили, что эффект усиливается с возрастом: сочетание даже умеренного употребления алкоголя и старения связано с более выраженным снижением показателей мозга. Одним из возможных механизмов ученые называют окислительный стресс — биологическое «изнашивание» клеток.

Ранее стало известно, что цитрусовый уксус и растительный экстракт ускоряют переработку алкоголя.

