13 апреля 2026

Найдено природное средство для ускорения выведения алкоголя из организма

F&F: Цитрусовый уксус и растительный экстракт ускоряют переработку алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Смесь на основе цитрусового уксуса и растительного экстракта может ускорять переработку алкоголя и защищать печень от его повреждающего действия. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте ученые изучили действие комбинации компонентов — уксуса из Citrus unshiu (японского мандарина) и экстракта плодов Hovenia dulcis (конфетного дерева). В опытах на крысах эта смесь снижала уровень этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида в крови, а также улучшала показатели липидов и уменьшала повреждения печени при длительном употреблении алкоголя.

Дополнительно исследователи провели небольшой клинический эксперимент с участием 30 человек. У участников, получавших смесь, концентрации алкоголя и ацетальдегида в крови были ниже, чем в группе плацебо. Это может указывать на более быстрое выведение алкоголя и снижение нагрузки на организм.

Авторы отмечают, что эффект связан с усилением активности ферментов, участвующих в переработке алкоголя, а также с антиоксидантными свойствами компонентов. При этом исследование пока ограничено небольшим числом участников, и для подтверждения результатов необходимы более крупные клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что социальная изоляция в детстве усиливает тягу к алкоголю во взрослом возрасте.

