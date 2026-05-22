Появились подробности об оставшемся в морге после отказа матери российском бойце

У оставшегося в морге бойца Слащева из Волгограда объявились сожительница и дети

У не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца Кирилла Слащева из Волгограда, тело которого отказалась забрать мать из морга, объявились сожительница и четверо детей. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Знакомая гражданской жены российского военного отметила, что они занимались огородом и воспитывали своих детей. Когда волгоградец ввязался в драку, женщина не вытерпела и ушла от него.

«В СИЗО она ездила к нему ни один раз. Они разговаривали, он просил, чтобы она простила его и поставил ей условие: если ты не простишь, не вернешься ко мне, я подпишу контракт», — поделилась знакомая.

Пока Слащев считался пропавшим без вести, его мать никому об этом не говорила и получала за него денежное довольствие. Когда гражданская жена узнала о том, что боец исчез, она сразу сделала ДНК-тест и отправила их по месту требования для сопоставления с ДНК тела отца. Однако результаты ей до сих пор неизвестны.

Отец военного и его сожительница уверены, что в морге действительно находятся останки Слащева. При этом на опознание никто из них не ездил.

Ранее жительница Волгограда Ирина Слащева не стала забирать из морга останки сына, пропавшего на фронте. Свое решение россиянка мотивировала тем, что опознание проводилось по фото, а воочию тело сына ей никто не показывал.