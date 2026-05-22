15:38, 22 мая 2026

Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

Дизайнер Гуляев: Подобрать образ можно не из серьезной ценовой категории
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если акцентировать внимание на аксессуарах и стильных дополнениях к базовой одежде, можно подобрать образ на выпускной без большого бюджета. Об этом Национальной службе новостей (НСН) рассказал российский дизайнер Игорь Гуляев.

Я всегда говорю о том, что самое важное иметь вкус и стиль, подобрать достойный образ можно не из серьезной ценовой категории. Нужно выбирать то, что идет именно вам, то, в чем у вас светятся глаза. Это настроение

Игорь Гуляевдизайнер

По словам дизайнера, когда у человека хорошее настроение, его одежда начинает играть иначе. Так, например, можно обыграть повседневную одежду деталями, чтобы сделать образ праздничным.

Специалист призвал не бояться брать базовые вещи. Юноши могут взять обычную рубашку, обыграть ее ярким галстуком или шейным платком. Также можно подобрать недорогой жилет или добавить подтяжки. Даже цвет носков может стать яркой деталью образа, если подобрать его к другим аксессуарам, отметил он.

В свою очередь, девушки на выпускной могут сделать выигрышный акцент на прическе. Эксперт выразил уверенность, что можно использовать непраздничный образ в одежде, но при этом празднично себя позиционировать.

Это день в жизни, который нужно запомнить, поэтому надо чувствовать себя комфортно, быть собой, а не выдумывать что-то

Игорь Гуляевдизайнер

Ранее стало известно, что последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей.

