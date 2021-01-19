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Психиатр описал три типа противников вакцинации

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Существует несколько типов людей, которые выступают против вакцинации, в том числе от коронавируса. Их психологический портрет в разговоре с NEWS.ru описал психиатр Александр Федорович.

Первый тип личности — тревожно-мнительный. Такой человек может сомневаться в происходящем, видеть заговоры, бояться чипирования и тотальной слежки. Это абсолютный противник прививок.

Скептически к вакцинам относятся люди, склонные к рациональному мышлению. «Допустим, есть мнения специалистов высокого уровня — академиков и ученых, и оба говорят совершенно разные вещи про вакцинацию. В зависимости от того, как человек относится к первому или второму мнению, будет сделан его выбор», — сказал Федорович.

Третья группа — люди, не доверяющие власти, чиновникам и системе здравоохранения. Они считают, что «вакцинация — это политика, экономика, что угодно, но не медицина».

Ранее российские психологи объяснили популярность отказа от прививок. Клинический психолог Светлана Прощенко отмечала, что антипрививочки часто говорят с людьми на понятном им языке, из-за этого к ним формируется доверие. Также в России часто неубедительно рассказывают про вакцинацию. Психолог Алла Колосова добавила, что некоторые прислушиваются к авторитету знаменитостей, у которых есть деньги, следовательно, они могут позволить себе дорогих врачей и процедуры.

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