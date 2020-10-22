Российские психологи объяснили популярность противников прививок

Движение противников прививок набирает популярность из-за деятельности некоторых блогеров, которые разделяют идеи об опасности вакцинации. Об этом «Росбалту» сообщили опрошенные российские психологи.

Клинический психолог Светлана Прощенко объяснила, что антипрививочники часто более понятны и близки людям, в отличие от официальных лиц и госучреждений. Существуют две главные проблемы в коммуникации между специалистами и гражданами. Во-первых, первые часто говорят на профессиональном языке, который сложно понять. Во-вторых, в России порой неубедительно и нетехнологично пытаются популяризировать информацию о вакцинировании.

Психолог Алла Колосова добавила, что на пользователей соцсетей может влиять авторитет известных людей. У подписчиков может появляться желание подражать кумирам, ссылаться на его «экспертность». Например, человек может подумать, что раз у знаменитости есть деньги и возможность посещать дорогих врачей, то скорее всего специалисты не советуют ей прививаться.

В июне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович говорила, что отказ граждан от прививки против коронавируса может «обратить вспять» борьбу с другими болезнями.