Невролог назвала неожиданный симптом опасных заболеваний

Врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в беседе с радио Sputnik сообщила, что зевота может являться симптомом опасных заболеваний.

Специалист отметила, что зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться. Обычно зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе. Однако если они начинают делать это постоянно, это может говорить о наличии серьезных заболеваний.

По словам врача, зевота может сопровождать сердечную недостаточность. «При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота», — добавила врач.

Голубинская отметила, что, если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, то следует обратиться к врачу. «Есть сопутствующие феномены: астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения, перепады давления. Часто вегетативная симптоматика сподвигает человека к зевоте», — сказала она.

Ранее сообщалось, что вздутие живота оказалось одним из признаков опасной болезни — застойной сердечной недостаточности. Такое прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в итоге может привести к летальному исходу. К другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель.