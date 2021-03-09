Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни

Вздутие живота оказалось одним из признаков опасной болезни — застойной сердечной недостаточности. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные британских медиков.

Такое прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в итоге может привести к летальному исходу.

К другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель. Последний симптом может усиливаться ночью и сопровождаться хрипами, спутанностью сознания и нерегулярным сердцебиением. Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.

Вздутие живота появляется, когда воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Основной причиной вздутия живота является чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха, известное как аэрофагия. Также причинами этого недуга являются воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

Ранее британские врачи выяснили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота. Так, за этим симптомом может скрываться рак яичников.