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Назван простой способ определить депрессию

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Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Для определения депрессии есть простой способ — надо выделить три ее признака. Его назвал врач-психолог, психиатр, психотерапевт Евгений Фомин, передает Nation News.

По словам Фомина, речь идет о негативной оценке себя и заниженной самооценке, негативной оценке окружения и мира, а также своего будущего. «Вот по этой триаде можно поставить ту или иную степень депрессионного расстройства», — сказал он.

Врач также объяснил, чем депрессия отличается от подавленного состояния — она длительная, а такое состояние возникает после негативного события, но позднее человек из него выходит.

С депрессией можно бороться самостоятельно, но это сложно, добавил Фомин. Для этого надо нормализовать сон, заняться спортом, отказаться от алкоголя и всего, что ухудшает состояние. Трудность в том, что во время расстройства у человека нет ни желания, ни сил на такие действия.

Ранее психиатр Михаил Гордеев рассказал, что у офисных работников часто развивается депрессия и повышенная тревожность. По его словам, человек в депрессии малоконтактен, погружен в себя, может плакать без повода. При тревожности его могут настигать панические атаки. В таком случае стоит обратить внимание на дыхательные техники и помочь человеку расслабиться.

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