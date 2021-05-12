Мишустин предложил быть строже к «жадным» компаниям

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности обложить дополнительными налогами «жадные» компании, которые агрессивно выводят доходы за рубеж, например, в виде дивидендов. Такое предложение он высказал в ходе отчета в Госдуме, сообщает ТАСС.

По его словам, о конкретном механизме говорить рано, но, скорее всего, это прогрессивные ставки для налога на прибыль или какого-либо другого. Мишустин подчеркнул, что основной принцип — это быть строже и заставить компании отдавать больше в бюджет страны. В то же время он уточнил, что новые сборы не должны убить в бизнесе желания создавать новые продукты и экспортировать их.

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Впервые о готовящейся «донастройке налогового законодательства» в послании Федеральному собранию 21 апреля рассказал президент страны Владимир Путин. Тогда он уточнил, что речь идет о выплате дивидендов за рубеж.

Год назад Путин заговорил о налоге в размере 15 процентов на дивиденды и проценты, которые переводятся за рубеж. Для этого Москва должна перезаключить соглашения об избежании двойного налогообложения с другими юрисдикциями. В прошлом году удалось договориться с Мальтой, Кипром и Люксембургом.

Переговоры с Нидерландами закончились неудачей, Россия начала денонсацию соглашения. На следующем этапе работать на новых условиях предложат Гонконгу, Сингапуру и Швейцарии.