Россия разорвала налоговое соглашение с европейской страной

Госдума проголосовала за разрыв соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Нидерландами, сообщает «Интерфакс». Таким образом, платежи в эту европейскую страну будут облагаться налогом на прибыль по полной ставке.

Вопрос о денонсации соглашения с Нидерландами был поставлен после того, как российские власти не смогли договориться с Амстердамом о существенном изменении его условий. Ключевым изменением должно было стать повышение ставки налога на прибыли на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов.

С такой инициативой год назад выступил российский президент Владимир Путин. По его мнению, такая мера является справедливой, поскольку отдельные зарубежные государства нередко используются для вывода капитала через дивиденды, проценты, роялти и другие платежи, в том числе в офшорные юрисдикции.