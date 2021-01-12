Люксембург обошел требования Путина по налогам

Подписанный Россией и Люксембургом протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, который должен был вступить в силу с 1 января, не был реализован. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов PwC.

Виновником срыва договоренностей стала европейская страна, не успевшая принять необходимые для изменений внутренние документы. В результате процедура ратификации не завершена до сих пор, а бизнес получил возможность обходить новые требования и использовать пониженные ставки как минимум до конца года.

Повысить налоги на дивиденды до 15 процентов и скорректировать соглашения по ним с рядом стран в марте прошлого года предложил президент России Владимир Путин. В противном случае российские власти угрожали разорвать соглашения об избежании двойного налогообложения. Минфин оценивал доход от изменений в 130-150 миллиардов рублей в год.

С Люксембургом, одной из самых популярных для россиян юрисдикцией, удалось договориться в начале ноября. Россия успела завершить все процедуры — 30 декабря протокол подписал глава государства. Однако в Люксембурге документ завис в палате депутатов и Конференции председателей, которые продолжают изучать его с 28 декабря. Соответственно, уведомление российской стороне не направляли.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Эксперты ожидают, что Россия согласится на действие старой версии соглашения и не станет разрывать его. Таким образом, использование Люксембурга в качестве страны для вывода дивидендов даст возможность снизить налоговую нагрузку до 5 процентов, а по долгу — до нуля. Но условия для такой процедуры усложнятся. С 1 января надо будет доказывать, что компания использует юрисдикцию не для получения льгот, а по другим причинам, носящим неналоговый характер.

В российском ведомстве подтвердили, что изменения в налоговое соглашение между странами начнут действовать только с 1 января года, который следует за ратификацией протокола.

Также в минувшем году аналогичные документы были подписаны с Кипром и Мальтой, причем в них удалось включить пункт, позволяющий запустить изменения даже без ратификации. С еще одной популярной у россиян юрисдикцией, Нидерландами, договориться не удалось. В связи с этим Минфин запустил процедуру разрыва соглашения.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



