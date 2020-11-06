Люксембург согласился с просьбой России по налогам

Россия и Люксембург подписали протокол по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения. В нем говорится об увеличении до 15 процентов налога на доходы в виде дивидендов и процентов, как и просила Москва, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Документ ратифицируют до конца года, чтобы его положения могли применяться с января 2021 года. Ранее аналогичный договор с Россией подписали Кипр и Мальта. Российские власти угрожали разорвать ныне действующее соглашение в том случае, если страны не пойдут на уступки.

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После вступления договора в силу льготную ставку 5 процентов на дивиденды и проценты сохранят при ряде условий. Это институциональные инвестиции, публичные компании, не менее 15 процентов акций которых свободно обращаются, и владельцы не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года.

Также условия сохранится для доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигациям российских компаний и займам, которые выдают иностранные банки.

Представлявший российскую сторону замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что соглашение позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в стране — это поможет поддержке населения и экономики. По его словам, следующий аналогичный протокол будет подписан с Нидерландами.

Повысить налоги на дивиденды и скорректировать соглашения по ним с рядом стран предложил президент России Владимир Путин. По оценке Минфина, доход от нее составит 130-150 миллиардов рублей в год.