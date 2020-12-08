Россия отказалась идти на уступки Нидерландам по налогам

Минфин отказался от предложенного Нидерландами компромисса по налогам. Россия не захотела идти на уступки, поскольку сочла новые условия неприемлемыми, пишет РБК.

Последнее предложение от голландской стороны не позволило прийти к компромиссу. Оно подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов без реального экономического присутствия в Нидерландах, заявили в ведомстве.

В начале декабря российское министерство финансов сообщило, что разрывает соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В Амстердаме позже заявили, что готовы пересмотреть налоговое соглашение с Москвой, при условии, что новый договор будет учитывать интересы обеих сторон.

В нынешнем виде соглашение позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3 процента. В России эта ставка значительно выше: например, для юридических лиц она составляет 15 процентов по дивидендам.