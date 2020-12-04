Россия разорвет соглашение о налогах с Нидерландами

Министерство финансов России решило разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

После нескольких раундов переговоров стороны не смогли прийти к общему мнению. Королевству были предложены те же условия, на которые ранее согласились Мальта, Кипр и Люксембург, но власти Нидерландов не поддержали их.

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В то же время нидерландский вариант предусматривал сохранение ряда каналов для вывода средств. Речь идет о достаточно крупных суммах. Так, в 2017 году из России через проценты и дивиденды вывели в Нидерланды более 457 миллиардов рублей, в 2018-м — более 412 миллиардов, а в 2019-м — более 339 миллиардов.

В Минфине отметили, что действующее соглашение позволяло уплачивать налог по эффективной ставке 2-3 процента, в то время как в России она существенно выше. Например, для юридических лиц она составляет 15 процентов по дивидендам и 20 процентов — по процентам.

Изменить ситуацию с зарубежными юрисдикциями весной этого года предложил президент Владимир Путин. Дополнительные доходы государства, полученные таким путем, предлагается направлять на выполнение социальных обязательств.

Нидерланды являются одной из ключевых иностранных юрисдикций для российского бизнеса. В частности, в них зарегистрированы такие компании, как «Яндекс» и «ВымпелКом».