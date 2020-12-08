Нидерланды согласились изменить налоги ради России

Нидерланды согласились пойти навстречу России и внести изменения в налоговые правила королевства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявлением Минфина страны.

Амстердам готов пересмотреть налоговое соглашение с Москвой, но новый договор должен учитывать интересы обеих сторон. В Минфине королевства сообщили, что стороны в настоящее время продолжают переговоры по данному вопросу.

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На минувшей неделе российское министерство финансов заявило, что разрывает соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, поскольку Москва и Амстердам после нескольких раундов переговоров не смогли прийти к консенсусу.

Российская сторона отмечала, что в нынешнем виде соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3 процента. В России эта ставка значительно выше: например, для юридических лиц она составляет 15 процентов по дивидендам и 20 процентов — по процентам.

Москва предлагала Амстердаму те же условия, на которые ранее согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Однако Нидерланды настаивали на сохранении некоторых каналов для вывода средств, причем речь шла о крупных суммах.