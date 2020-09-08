Кипр повысил налоги ради России

Россия и Кипр подписали протокол об изменении условий двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщает РИА Новости.

Подписание документа состоялось во время визита на Кипр министра иностранных дел России Сергея Лаврова. От Москвы в процедуре участвовал замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменения вступят в силу с 2021 года.

Принципиальная договоренность о пересмотре соглашения была достигнута в августе. Тогда стороны согласовали основные параметры: повышение ставки налога на трансграничные дивиденды и проценты у источника с нынешних пяти до 15 процентов.

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Позднее стало известно об исключениях, под которые попадет ряд плательщиков, в том числе публичные компании (с обращающимися на бирже акциями).

Кипр стал первой страной, с которой Россия договорилась о пересмотре двустороннего соглашения. В дальнейшем на условия Москвы согласились Мальта и Люксембург. Аналогичное предложение направлено Нидерландам, власти страны пока не ответили на него.

Инициатива пересмотра соглашений принадлежит президенту Владимиру Путину и была предложена им в мартовском обращении к населению. По словам главы государства, ставка в 15 процентов на выводимые за рубеж доходы российских компаний была бы более справедливой.