Десятки стран согласились повысить налоги ради России

Российский Минфин договорился с десятками стран о пересмотре двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), пишут «Ведомости». 34 государства фактически согласились повысить налоги ради Москвы.

Отмечается, что все согласившиеся на пересмотр условий СИДН страны участвуют в многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (конвенция MLI). Положения конвенции предусматривают проверку целей выплаты дохода конкретному получателю.

Власти страны, где зарегистрирована компания-источник выплаты (например, плательщик дивидендов или процентов по ранее полученному кредиту), хотят убедиться, что регистрация получателя средств в определенной юрисдикции (в том числе позволяющей получить налоговые льготы при выводе капитала) вызвана экономическими соображениями, а не стремлением оптимизировать налогообложение — снизить налоговую базу.

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По словам опрошенных изданием юристов, конвенция MLI в целом направлена на постепенное изменение СОИД по всему миру с тем, чтобы они исключали возможности ухода от уплаты налогов. При этом международное соглашение, к которому присоединились больше 100 стран, предусматривает индивидуальный подход для каждого участника. Как правило, страны, намеренные изменить СИДН, договариваются напрямую со второй стороной.

Россия присоединилась к конвенции в 2019 году, ратифицировала ее в 2020-м. Благодаря этому стали возможны переговоры с рядом других стран о пересмотре условий СИДН. Они были проведены по инициативе президента Владимира Путина, заявившего в майском обращении к россиянам о необходимости более справедливого налогообложения выводящихся из страны средств.

В дальнейшем Москва договорилась о пересмотре СИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом — юрисдикциями, часто используемыми российским бизнесом для регистрации структур, получающих платежи из России. По новым условиям, дивиденды и проценты, выплачиваемые в эти страны, облагаются в России по ставке 15 процентов (вместо прежних пяти или 10 процентов). Изменить соглашение с Нидерландами не удалось, вследствие чего оно было расторгнуто.