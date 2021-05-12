Власти России объяснили смысл разрыва налоговых отношений с другими странами

Российские власти объяснили смысл разрыва налоговых соглашений с другими странами. Как сказал премьер-министр Михаил Мишустин, пересмотр договоренностей должен стать заслоном для компаний, которые проводят агрессивную политику. Его слова приводит ТАСС.

«Самые главные четыре соответствующие юрисдикции налоговые мы, с точки зрения анализа, подвергли изменениям наших соглашений о налогообложении. Одна из них — Нидерланды — не согласилась; Кипр, Мальта, Люксембург согласились», — сказал глава правительства.

По словам Мишустина, таким образом перед компаниями, проводящими агрессивную налоговую политику, появился заслон. Это служит для того, чтобы фирмы «не выводили огромные объемы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции».

Ранее в мае Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами. Вопрос о денонсации соглашения с Нидерландами был поставлен после того, как российские власти не смогли договориться с Амстердамом о существенном изменении его условий. Ключевым изменением должно было стать повышение ставки налога на прибыли, дивиденды и проценты у источника до 15 процентов.

Согласно пока еще действующим условиям, проценты, уплачиваемые российской компанией резидентам Нидерландов, не облагаются налогом на прибыль в России. Дивиденды облагаются по ставке пять процентов.