Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами

Правительство России одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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В августе прошлого года российская сторона предложила Нидерландам поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов. Страна не согласилась на это предложение, поэтому соглашение было разорвано. В Нидерландах зарегистрированы головные офисы некоторых российских компаний, включая X5 Retail Group и «Яндекс».

На пересмотр налоговых соглашений согласились ранее Мальта, Кипр и Люксембург. Президент России Владимир Путин весной 2020 года во время одного из обращений к нации предложил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Глава государства тогда предупредил, что это потребует корректировки соглашений.

На данный момент Россия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством стран мира. Согласно предложению Путина, все они должны быть пересмотрены, поскольку имеют сходные условия сотрудничества. Согласно им, большая часть доходов от дивидендов и процентов облагается по месту регистрации компании, а российский бюджет получает выплаты по сниженным ставкам.

Первоочередное внимание российские власти уделили странам, наиболее часто использующимся российским бизнесом для вывода капитала: Кипру, Мальте и Люксембургу. Условия соглашений с ними пересматриваются в первую очередь.