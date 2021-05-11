Россия предложит Гонконгу и Швейцарии поделиться налогами

Министерство финансов России предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

По его словам, это последние три ключевые юрисдикции, которые должны поделиться налогами с Россией. Изменения в документах позволят охватить более 90 процентов выплат в транзитные юрисдикции и пополнить федеральную казну.

Обложить налогом в размере 15 процентов дивиденды и проценты, которые переводятся за рубеж, предложил год назад президент страны Владимир Путин. Он же предупредил, что если другие страны не согласятся с предложением, то Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения.

Кипр и Мальта согласились на условия России и уже изменили договоры, Люксембург тоже принял предложение, но задержал его исполнение на год. С Нидерландами в итоге договориться не удалось, из-за чего запущена процедура денонсации соглашения.