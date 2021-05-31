Минсельхоз предложил новый способ сдерживания цен на сахар

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев предложил новый способ сдерживания цен на сахар и обеспечения его бесперебойных поставок. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Патрушева, ведомство предложило правительству создать в России государственный интервенционный фонд сахара объемом до 500 тысяч тонн, что составляет примерно месячную норму этого продукта в стране. По плану Минсельхоза, в сентябре-октябре следует проводить закупки сахара, то есть в период начала его выработки. Реализовывать продукт государство будет при необходимости, когда потребуется выровнять его цену на рынке.

«Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе», — пояснил министр. В Минсельхозе считают нужным создать такой фонд, поскольку сахар — высоковолатильный товар, стоимость которого сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Патрушев добавил, что эта идея сейчас обсуждается в правительстве, однако решения по данному вопросу пока нет.

Кроме того, Минсельхоз намерен создать традиционные запасы зерна объемом около трех миллионов тонн, сейчас в интервенционном фонде осталось около 100 тысяч тонн, заключил министр.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка сообщала, что Минсельхоз решил обеспечить стабильность цен на сахар в России до осени. По словам собеседников издания, до конца сентября производителям рекомендовано сохранять закупочные цены на уровне 36 рублей за килограмм. Уточнялось, что распоряжение носит рекомендательный характер.

Правительство начало регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря прошлого года, после того как на инфляцию обратил внимание президент страны. Предполагалось, что механизм сдерживания цен проработает до конца марта, но в отношении сахара его продлили до 1 июня, а в отношении подсолнечного масла — до 1 октября.