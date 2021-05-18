Ценам на сахар обеспечат стабильность до осени

Минсельхоз решил обеспечить стабильность цен на сахар в России до осени, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам собеседников издания, до конца сентября производителям рекомендовано сохранять закупочные цены на уровне 36 рублей за килограмм. Распоряжение носит рекомендательный характер.

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Опрошенные компании намерены сохранить цены на прежнем уровне до конца сентября для тех контрагентов, с которыми сотрудничают в рамках соглашения о стабилизации стоимости. Изначально оно было заключено до конца марта, однако впоследствии было продлено до конца мая.

Также по условиям соглашения производители должны получить компенсацию от государства в размере пяти рублей на каждый проданный килограмм сахара.

Ранее свой прогноз о развитии ситуации после 1 июня, когда истечет срок действия соглашения, дал глава Союзроссахара Андрей Бодин. По его мнению, резкого роста розничных цен не произойдет за счет достаточных объемов производства в России.