В Европе рекордно выросли цены

Инфляция в еврозоне поднялась до рекордно высокого уровня за два года после того, как страны начали снимать коронавирусные ограничения. Об этом пишет Bloomberg.

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Потребительские цены в мае выросли на два процента в годовом выражении, что превысило прогнозы экономистов. В то же время задержки с поставками сырья и комплектующих сдерживают рост производства, в результате чего компании не могут удовлетворить растущий спрос.

В то время как покупательская активность росла самыми быстрыми темпами почти за четверть века, производители сократили запасы продукции до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что рост цен, скорее всего, будет временным. Однако ряд экспертов уверены, что есть риск дальнейшего подорожания товаров по мере восстановления экономики.

В мае президент России Владимир Путин заявил об обострении ситуации с ценами в России на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». В правительстве уверены, что одной из причин роста цен стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Правительство начало регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря 2020-го. С начала года к 24 мая потребительские цены выросли на 3,2 процента. По прогнозу экспертов ВТБ, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3 процента по итогам года.